الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 53 من عناصر تنظيم “داعش” في عمليات جديدة غربي الموصل

متابعات-فجر :

تمكنت ألوية الحشد الشعبي العراقي من قتل 53 من عناصر داعش وتحرير أربع قرى ومحاصرتها غربي الموصل 400 كيلومتراً شمالي بغداد.

وأوضح بيان لمديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، أمس الأربعاء، أن عمليات الحشد الشعبي بدأت، مع انطلاق مرحلة جديدة لعمليات غرب الموصل، بالتقدم نحو قرى غرب تلعفر بمشاركة ألوية الحشد الشعبي، وبإسناد طيران الجيش العراقي، حيث اندفعت بثلاثة محاور نحو قرى عين طلاوي والشريعة الشمالية وخرابة الجحش انطلاقاً من قرية عين الحصان جنوب غربي قضاء تلعفر.وأضاف البيان أن ألوية الحشد تمكنت اليوم الأربعاء من تحرير مساحة تصل إلى 30 كيلومترا، شملت قرية الشريعة الشمالية وقرية عين طلاوي، كما تمكنت من محاصرة قريتي العبرة الجنوبية وخرابة الجحش.وأوضح البيان أن خسائر داعش تجاوزت 53 قتيلاً، بينهم والي تلعفر عمار مصطفى يوسف، اكتظت بهم مستشفيات تلعفر، كما دمرت قوات الحشد 13 سيارة مفخخة .وذكر البيان أن ” 18 من عناصر الحشد أصيبوا بجروح جراء العمليات العسكرية مع داعش”.