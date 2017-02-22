أمانة الرياض تُزيل إزالة مسالخ أغنام عشوائية

متابعات – فجر

أزالت أمانة منطقة الرياض اليوم الأربعاء مسالخ عشوائية للأغنام على طريق الدمام بحي القادسية.

وذلك بعد جولة قامت بها الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة للحد من انتشار المسالخ العشوائية في العاصمة.