أرامكو تدرس بيع جزءاً من أسهمها بأسعار مخفضة للمواطنين

متابعات – فجر

تعتزم شركة النفط العملاقة «أرامكو»، طرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في المملكة بحسب ما نقلت وكالة «بلومبيرغ» عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الوكالة دراسة الشركة الطرق التي تمكن من خلالها المستثمرين الأفراد في المملكة من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن «أرامكو» ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى المملكة، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في المملكة، مبينةً أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.

الجدير بالذكر أن المهندس خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية أكد مسبقاً أن طرح «أرامكو» للاكتتاب قد يكون محلياً أو عالمياً وأن ما سيطرح للاكتتاب لن يشمل احتياطيات المملكة من النفط، مبينا أن الدراسات القانونية لطرح أرامكو ستضمن عدم دخول الاحتياطيات في التقييم.‎