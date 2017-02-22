الإيطالي “جيوفاني سيلناس” مدرباً للفيصلي

متابعات – فجر :

وقعت إدارة نادي الفيصلي مع المدرب الإيطالي جيوفاني سيلناس وذلك لتدريب الفريق الكروي الأول حيث جرى التوقيع في مقر النادي بمدينة حرمة بحضور رئيس النادي فهد المدلج وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام كرة القدم مدلج المدلج.