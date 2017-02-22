شرطة الرياض: منفذي السطو المسلح على محل التموينات في قبضة العدالة منذ العام الماضي

الرياض – فجر :

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه إشارة الى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل بعنوان :

” سرقه في وضح النهار .. حي الملك فيصل .. شارع الكهرباء ” أو ” سطو مسلح في وضح النهار و البائع

المسن يحاول الدفاع عن نفسه ” فقد سبق بتاريخ 28-6-1437 ضبط بلاغ وافد بنجلاديشي 56 سنه

عن تعرضه للسلب أثناء عمله في أحد محال التموينات بحي الملك فيصل شرق العاصمه الرياض من قبل مجموعه من الأشخاص و تهديده بواسطة سلاح أبيض و الهرب الى مكان غير معلوم، و بفضل من الله تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه من القبض على جميع أفراد التشكيل و والإعلان عن ذلك بتاريخ 9-7- 1437 ، و احالة أوراقهم للقضاء الشرعي لينالوا جزاءهم العادل.

و أهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقه بالجميع بالبعد عن تناقل الشائعات و أخذ الأخبار من مصادرها المعتمده