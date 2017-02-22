الخدمة المدنية تدعو 4 مرشحين ناجحين في “مسابقة الأمن” لاستكمال إجراءاتهم

فجر – متابعات :

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (4) مواطنين ممن تقدموا لمسابقات وظيفية لوظائف الأمن والسلامة والتي تم إعلانها في وقت سابق، وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة، حيث أدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار وفور تلقى الوزارة وظائف مما تطلب الجهات الحكومية شغلها من خلال ما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير مواطنين.

وطلبت الوزارة من الأخوة الموضحة أسمائهم سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداءا من يوم الأحد 29 / 05 / 1438هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 3 / 6 / 1438هـ ، داعية المتقدمين لزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية لمعرفة الأسماء المرشحة.