الصحة: 120 برنامج تدريبي تنفذها صحة بيشة

متابعات-فجر:

نفذت صحة بيشة خلال العام المنصرم 120 برنامجاً تدريبياً مختلفاً إستفاد منها 3729 متدرباً شملت البرامج التدريبية المنفذة من الصحة وإستفاد منها (107) متدرب توزعوا على ( 4 ) برامج تدريبية ، وكذلك المؤتمرات وإستفاد منها ( 643) مشارك وكانت عن طب الاطفال – الجراحة العامة – السكري – الجراحة النظيفة ، إضافة إلى برامج التدريب الشاملة لإدارة الصحة العامة وإستفاد منها 995 متدرب ، وبرامج التدريب الشاملة لإدارة الطب العلاجي وإستفاد منها 1265 متدرب ، وبرامج التدريب الشاملة لإدارة الخدمات المساعدة وإستفاد منها 139 متدرب ، وبرامج التدريب الشاملة لإدارة التمريض وإستفاد منها 586 متدرب ، ويقوم المركز بتنفيذ هذه البرامج وفقاً لاحتياجات الإدارات المختلفة والتي نفذت على مدى 295 يوما تدريباً وتم إعتماد 493 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جانب آخر يواصل مركز السكر ببيشة تقديم خدماته للمراجعين والذين يبلغ عددهم شهرياً ما يقارب 500 مراجع حيث يضم عيادات سكر كبار وعيادات سكر وغدد الأطفال وعيادة القدم السكري وعيادة التثقيف الصحي والتغذية .

وقد إستقبلت عيادة القدم السكري خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي 1438هـ عدد ( 510 ) مريض . كما بلغ عدد الجلسات التثقفية والتغذية للكبار والأطفال التي نفذها المركز 2700 جلسة .. وبلغ اجمالي عدد المستفيدين من أجهزة فحص السكر من خلال المركز والمراكز الصحية ( 15) ألف مريض سكر .