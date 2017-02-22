الأسهم الأوروبية تشهد ارتفاع جماعي في التعاملات المبكرة

متابعات-فجر:

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، في الوقت الذي قاد فيه سهم مجموعة لويدز المصرفية قطاع البنوك للصعود عقب الإعلان عن النتائج السنوية.

وبحلول الساعة 08:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، زاد مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.43% إلى 375.02 نقطة.

وفي أنحاء أوروبا، زاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.24% إلى 7292.21 نقطة، مدعوماً بإعلان مجموعة لويدز المصرفية عن أرباح سنوية بلغت 4.2 مليار جينه إسترليني.

وارتفع داكس الألماني بنسبة 41% إلى 12016.14 نقطة، وصعد كاك الفرنسي 0.55% إلى 4915.58 نقطة.

ويترقب المستثمرون اليوم إصدار بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين في منطقة اليورو.