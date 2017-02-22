مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم مروع بجازان

متابعات -فجر

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في منطقة جازان حادث تصادم على طريق عيبان نتج عنه 3 حالات وفاة وحالة إصابة نقلت للمستشفى.

ومن جانبه ، قال متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت مساء أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بلاغًا عن حادث تصادم على طريق عيبان – العيدابي.

وأوضح ، أنه على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق وجدت بالموقع أربع حالات منها ثلاث حالات وفاة والرابعة لديها إصابة متوسطة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى مستشفى بني مالك لاستكمال العلاج .