اختناق سيدة وطفلها بالمدينة بسبب تماس كهربائي

متابعات -فجر

تسبب تماس كهربائي في نشوب حريق وتصاعد أدخنة حاصرت مقيمة سودانية وطفلها في شقتهم السكنية بحي الهدا بالمدينة المنورة انتهى بنقلهما للمستشفى قبيل وصول فرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد الحريق.

ومن جانبه ، قال العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا عن حادث حريق في عمارة سكنية هرعت إثره الفرق للموقع ، واتضح أنه في غرفة بالدور الأرضي ضمن عمارة مكونة من طابقين ، وقد تم إخماد الحريق و الحد من انتشاره ونتج عن الحادث تعرض طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات ووالدته البالغه من العمر ٣٧ عاما ( من الجنسية السودانية ) لاختناق تم إنقاذهما من قبل المتواجدين بالموقع قبل وصول الفرق وحالتهما مستقرة ، وتشير التحقيقات الأولية الى أن سبب الحادث التماس كهربائي.