فريق طبي ينجح في استئصال تشوهات خلقية نادرة بجمجمة ومخ رضيع في مستشفى الملك سلمان

متابعات -فجر

تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك سلمان من استئصال تشوهات نادرة لطفل بعمر 3 أشهر، في الجزء الخلفي لعظام الجمجمة والمخ منذ ولادته.

وتفصيلا ، كان الطفل ولد بتشوه خلقي نادر نتج عنه تكون 3 كتل كبيرة كل منها بحجم 10×7 سم في منتصف المنطقة الخلفية للرقبة والجمجمة، وبعد الفحص الإكلينكي اتضح وجود 3 قيلات سحائية متصلة بجوف المخ وتحتوي على السائل الدماغي الشوكي وأغشية وحجب سحائية مشوهة، مع وجود خلل في عظام الجمجمة.

وخضع الطفل لجراحة دقيقة، عقب استشارة أطباء التخدير، واستئصلت التشوهات الثلاثة، وتضمنت الجراحة ترقيع الجلد وخياطته بدقة لمنع تسرب السائل الدماغي الشوكي، ليخرج الطفل في اليوم التالي لإجراء العملية من المستشفى، وجرت متابعته في العيادة الخارجية وفك الغرز، ولم يتعرض لأي مضاعفات، وهو بحالة صحية جيدة الآن.