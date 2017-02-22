تأييد حكم بحبس معقب 6 أعوام وتغريمه 3 ملايين ريال لإدانته بإدارة نشاط غير مشروع

متابعات -فجر

اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد حكم صادر من المحكمة الجزائية بجدة قبل أشهر، يقضي بحبس شاب يعمل في مهنة التعقيب، 6 أعوام وتغريمه مبلغ 3 ملايين ريال، بعد اكتشاف تضخم ثروته إلى مليار ريال، وأدين بإدارة نشاط غير مشروع وغسيل أموال.

وجه للشاب اتهامات بتضخم أرصدته من خلال عمليات غسيل أموال عن طريق تملكه عدداً من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة بأحد البنوك، وسارع البنك في الإبلاغ عنه ليتم القبض عليه عقب عودته من إحدى الدول الإفريقية.

وأبانت المصادر أن الحكم تضمن أيضاً منع الشاب الثلاثيني من السفر للخارج نهائياً عقب انتهاء فترة محكوميته، تطبيقاً لنظام مكافحة غسيل الأموال.

وتابعت أن المحكمة تلقت توجيهات من المحكمة العليا بإحالة شقيق المتهم الذي كان وكيلاً عنه في الجلسات، إلى نفس الدائرة القضائية لمحاكمته في جريمة غسيل أموال مماثلة بنفس المبلغ.