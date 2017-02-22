بالفيديو..شرطة الشرقية تضبط سارقي الـ 400 رأس غنم بحفر الباطن

متابعات -فجر

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مقيمين من القبائل النازحة ومقيم أفريقي تورطوا في سرقة 400 رأس من الغنم وخمسة من الإبل في هجرة أم قليب التابعة لمحافظة حفر الباطن.

واوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي : إن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من ضبط مقيمين من القبائل النازحة ووافد أفريقي مقيم بطريقة غير نظامية بعد ورود بلاغات لتعرض مجموعة كبيرة من الماشية للسرقة حيث باشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال اللازمة في البلاغات الواردة بهذا الخصوص ، بحسب سبق.

وتابع العقيد الرقيطي : بفضل من الله وتوفيقه تم الكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم كما عثر بحوزتهم على عدد أربعمائة رأس من الضان والماعز وخمسة من الإبل .

وأشار إلى أنه تم اتخاذ اللازم وإيقاف المتهمين تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.