نصائح وإرشادات طبية لتقوية وتنشيط الذاكرة

متابعات-فجر :

من أهم نعمِ الله على الانسان أن وهبه العقل ، فهو ما يُميز الانسان عن غيره من المخلوقات ؛ لذلك يجب على الانسان أن يُراعي هذه النعمة و يحافظ عليها . العقل بطبيعته التكوينية التي خلقه الله بها عجز العلماء عن معرفة خباياه و الكيفية الدقيقة لطريقة عمله ، ولكن من المعروف أن العقل يقوم بإفراغ المعلومات فيه تلقائياً عند مزاحمتها بعضها البعض . مما يصعُب على الانسان أحياناً استرجاع شيئاً منها إلا بوجود محفزات ، كذكر هذه المعلومة أمامه أو معلومة مشابهة لها ، وقد تأخذ عملية استرجاع المعلومة وقتاُ يختلف من شخص لآخر وذلك حسب معدل الذكاء ، واختلاف العمر العقلي والزمني للانسان . لذا يجب على الانسان أن يعمل جاهداًعلى تنشيط الذاكرة ؛ لكي لا يفقد معلومات قد تكون مهمة بالنسبة له ، و قد تسبب له الاحراج فيما لو كانت تتعلق بأشخاص أو أمور مهمة . وهناك الكثير من الطرق التي تعمل على تنشيط الذاكرة ، ولكن قبل ذكرها سنتعرف على أقسام الذاكرة : حسب ما وضّح العلماء في دراساتهم ، فإنه تم تقسيم الذاكرة إلى ثلاثة أقسام ، وهي : 1 . الذاكرة المؤقتة : وهي الذاكرة التي تكون للحظات معدودة ، كما لو مر أمامك شخصٌ يلبس ثياباً لفتت نظرك إليها ، و بمجرد ذهاب الشخص من أمامك تبدأ ملامحه تتلاشى تدريجياُ . 2 . الذاكرة قصيرة المدى : وهي أن تتذكر عنوان بيت ، أو رقم هاتف ، وبعد مدة قصيرة من الوقت لا تتذكره . 3 . الذاكرة بعيدة المدى أو الدائمة:وهي كل ما يعلق بذاكرة الانسان ، ويكون من أساسيات حياته كاسمه وعمره و تفاصيل حياتِه اليومية . كيفية تنشيط الذاكرة : طرق تنشيط الذاكرة كثيرة جداً ولا يمكن حصرها ، ولكن سنحاول في هذا المقال ذكر أبرزها : 1 . ذكر الله تعالى : دائماً ذكر الله و الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحفز الذاكرة ، و تساعد على استذكار المعلومات . 2 . الاهتمام بصحة الانسان : كتناول الأطعمة التي تحتوي على الأحماض ، و الاكثار من تناول الفواكه والخضروات ، و الاقلاع عن التدخين ، و تجنب الاجهاد والسهر ، وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة كالمشي . 3 . تغيير نمط حياة الانسان ، وكسر الرتابة ؛ مما يؤدي إلى إدخال التجديد والتنشيط على الذاكرة . 4 . كتابة المعلومات وتكرارها كعملية تنشيطية للذاكرة . 5 . تنشيط الذهن وذلك من خلال ممارسة نشاطات مختلفة كالقيام بقراءة كتاب أو التفكير في حل معضلة بسيطة ، أو لغز ، أو حتى بعض الطرق التقليدية التي من شأنها أن تثري المحتوى اللغوي ، وتعزي إلى استخدام العقل السليم ، ذو التفكير السليم ، الذي يبسط كل الأمور الصعبة ، ويجعل المستحيل ممكنا ، فقط إن استطعنا أن نقوم كل ما نقوم به على أكمل وجه .