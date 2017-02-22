“مانشستر سيتي” يحقق فوزاً ثميناً على “موناكو ” الفرنسي بخماسية

متابعات-فجر :

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره وخرج فائزا من موقعته المثيرة أمام ضيفه موناكو الفرنسي 5-3، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب “الاتحاد” في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي أولا عبر رحيم سترلينج الذي استغل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى للألماني ليروي ساني في الدقيقة 26، لكن موناكو أنهى الشوط الاول متقدما بالنتيجة بفضل هدفين من الكولومبي راداميل فالكاو (26) وكيليان مبابي في الدقيقة (40)، وأهدر فالكاو في الدقيقة 50 ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وأنعش المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو آمال فريقه بهدف التعادل في الدقيقة (58) بعدما فشل حارس موناكو، الكرواتي دانييل سوباسيتش في السيطرة على كرته الضعيفة، بيد أن فالكاو كفّر عن خطأه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 61 بعدما سدد كرة ساقطة من فوق الحارس ويلي كاباييرو، ومن متابعة جميلة ركلة ركنية، سجل أجويرو هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 71.

ومن متابعة لركلة ركنية أخرى، وضع جون ستونز فريقه سيتي بالمقدمة بهدف في الدقيقة 77، قبل أن يؤكد ساني فوز الفريق الإنجليزي بالهدف الخامس في الدقيقة 82 إثر تمريرة على طبق ذهبي من أجويرو.

واحتفظ سيتي بسجله النظيف من الهزائم على ملعب الاتحاد في المباريات التسع الأخيرة (6 انتصارات و3 تعادلات).

وقدم مانشستر سيتي عرضًا ساحرًا من الناحية الهجومية، وظلمه الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة بحق المهاجم أجويرو في الشوط الأول، لكنه عانى كعادته من هشاشة خط دفاعه، خصوصا في ظل الأخطاء المتواصلة للثنائي نيكولاس أوتامندي وجون ستونز، وعدم تمتع الخط الخلفي بالحماية اللازمة من خط الوسط.