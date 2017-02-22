اليمن.. طائرات التحالف تقصف مدينة “صعدة” تمهيداً لعملية عسكرية

متابعات-فجر :

شنت طائرات التحالف العربي غارات مكثفة على بلدة باقم شمال صعدة معقل الحوثيين، موقعة خسائر كبيرة في صفوفهم، في قصف يمهد لعملية عسكرية على الأرض في معقل المتمردين، بالتزامن تستعد القوات المنضوية في عملية »الرمح الذهبي« التي تتصدرها القوات المسلحة الإماراتية، للتقدم نحو ميناء الحديدة لتحريره من قبضة الانقلابيين واستكمال تطهير بقية مناطق جنوب مدينة تعز. في حين تواصل وحدات عسكرية أخرى تطهير المرتفعات الجبلية الواقعة على الطريق المؤدي إلى العاصمة صنعاء في مديرية نهم المدخل الشرقي للمدينة، مع الإعلان عن مقتل قيادي عسكري كبير في قوات صالح بغارات للتحالف العربي على المنطقة. وأعلنت مصادر يمنية سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين وتدمير أسلحة أمس في غارات مكثفة نفذتها مقاتلات التحالف العربي على بلدة باقم شمال صعدة معقل الحوثيين. وقال سكان إن طيران التحالف يشن غارات مكثفة على مواقع المتمردين في باقم منذ صباح الثلاثاء وحتى المساء، الأمر الذي رجحت مصادر أن تكون هذه الغارات المكثفة مقدمة لعملية عسكرية على الأرض في معقل المتمردين، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.تقدّم وأحرزت قوات الجيش الوطني تقدما في جبهة جبل النار، غرب تعز. كما استكملت، تطهير المدينة السكنية ومحطة الكهرباء شمال مدينة المخا من عناصر الميليشيات الانقلابية، متزامنا مع شن هجوم واسع على قرية يختل شمال مدينة المخا، وبدء التوغل من الأطراف الجنوبية للقرية. وأوضح مصدر عسكري لـ»البيان« أن قوات الجيش الوطني، أحرزت تقدماً في جبهة جبل النار، شرق مديرية المخا، غرب محافظة تعز، مع تكثيف مقاتلات التحالف من قصفها لمواقع الانقلابيين في محيط معسكر »خالد بن الوليد« بمديرية موزع وجسر الهاملي، وجبل النار. وبدأ الجيش الوطني في التوغل من الأطراف الجنوبية لقرية يختل، وذلك بعد شنه لهجوم واسع على القرية الواقعة شمال مدينة المخا، وبمشاركة الطيران الحربي وحوامات الأباتشي. جبهة البيضاء على جبهة أخرى، تمكنت المقاومة الشعبية من تطهير عدد من المواقع العسكرية التابعة للميليشيات في مديرية ولد ربيع التابعة لقيفة رداع بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر عسكرية، إن قائد كتائب الدبابات في قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، العقيد زيد الفقيه، قتل في غارة لمقاتلات التحالف العربي في جبهة نهم، كما قتل أكثر من 14 من المسلحين الحوثيين في الشريط الحدودي مع السعودية.