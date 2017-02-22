WhatsApp يطلق ميزة مشاركة صورة أو فيديو في تطبيقاتها

متابعات-فجر :

أعلنت خدمة المحادثات، واتس آب، عن بدء إطلاق تحديث جديد لخاصية تحديثات الحالة Status، وذلك في تطبيقاتها لأنظمة أندرويد وآي أو إس iOS وويندوز فون.

ويتيح التحديث الجديد لمستخدمي واتس آب التقاط صورة أو فيديو بالضغط على زر خاص داخل التطبيق، أو اختيار صورة ثابتة أو متحركة أو فيديو، ومن ثم مشاركتها كتحديث حالة، وذلك بدلا من تحديثات الحالة النصية التقليدية.

وأوضحت خدمة المحادثات، المملوكة لشركة فيس بوك، أن الصور والفيديوهات التي يتم مشاركتها كتحديثات حالة تخضع، مثل بقية الرسائل، للتشفير، وتظل متاحة أمام الأصدقاء وبقية جهات الاتصال لمدة 24 ساعة فقط.

وأضافت الخدمة، عبر تدوينة نشرتها على موقعها الرسمي، أن المستخدم يستطيع التحكم في ظهور الصور والفيديوهات، وذلك عبر خيارات خصوصية تحدد كيفية ظهور تحديث الحالة أمام جهات الاتصال.

ويستطيع مستخدمو تطبيق واتس آب التعديل علي الصور قبل نشرها كتحديث حالة بزخرفتها عبر إضافة عناصر مثل الرسومات والوجوه التعبيره والنصوص، كما تتيح الخدمة لهم الرد على هذه التحديثات برسائل خاصة تخضع للتشفير أيضا.

ويتشابه ذلك التحديث الجديد لتحديثات الحالة في واتس آب مع خاصية القصص في تطبيق المحادثات سناب شات، ومع خاصية القصص كذلك في شبكة مشاركة الصور الاجتماعية إنستاجرام.

وقالت واتس آب أنها بدأت، الاثنين، في إطلاق تحديث جديد لتطبيقاتها يتضمن التطوير الجديد لتحديثات الحالة وذلك ليتوافر أمام جميع مستخدمي الخدمة من حول العالم.

يذكر أن عدد مستخدمي خدمة واتس آب وصل إلى 1.2 مليار مستخدم نشط شهريا، يرسلون نحو 60 مليار رسالة يوميا، منها 3.3 مليار صورة، و760 مليون فيديو، و80 مليون صورة متحركة.