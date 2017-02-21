تنظيم “داعش” يعلن مسئوليته عن إطلاق صاروخين على مستوطنة إسرائيلية

متابعات-فجر :

تبنى تنظيم داعش، مساء أمس الثلاثاء، إطلاق صاروخين على مستوطنات إسرائيلية في شرق خان يونس بالأراضي المحتلة الفلسطينية. وبحسب منشور أوردته حساباتمناصرة للتنظيم على منصات التواصل الإجتماعي، فإن “وكالة أعماق”، الذراع الإعلامي لداعش، أكدت أن “مقاتلين..قصفوا أمس مستوطنات “مجمع أشكول” الإسرائيلية”.وأضاف البيان أن العملية تمت “بصاروخين من نوع كاتيوشا”.وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت الإثنين إلى سقوط صاروخين على المستوطنة، قالت إنهما أطلقا من شبه جزيرة سيناء المصرية.وكان موقع “0404” الإسرائيلي أفاد بأن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة، من دون التسبب بإصابات أو أضرار، وأن صافرات الإنذار لم تُفعل في منطقة سقوط الصاروخين.