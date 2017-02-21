الأهلي يفتتح مشواره الآسيوي بثنائية السومة وسلمان

مازن الشهري – فجر – الرياض:

انتصر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء الفوز في أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2017م، في اللقاء الذي جمعهم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتقدم الأهلي عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة عند الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لاشيء، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب سلمان المؤشر من التقدم بالنتيجة لصالح فريقه بعد تسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 58، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدفين دون رد حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء .

وانتهى اللقاء الآخر بتعادل العين الاماراتي وذوب هآن الإيراني بهدف لمثله .

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى على النحو الآتي :

1- الأهلي السعودي 3 نقاط

2- ذوب هآن الإيراني 1 نقطة

3- العين الإماراتي 1 نقطة

4- بونيودكور الأوزبكي 0