الهلال يفتتح مشواره الآسيوي بالتعادل إيجابياً

مازن الشهري – فجر – الرياض:

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره بيروزي الإيراني مساء اليوم بالتعادل الإيجابي 1-1، في لقاء أقيم على ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال دوري أبطال آسيا 2017م.

وتقدم الفريق الإيراني أولاً عند الدقيقة 67، فيما استطاع لاعب الهلال كارلوس إدواردو تعديل النتيجة لفريق الهلال عند الدقيقة 82، واستمرت النتيجة على ماهي عليه حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وجاء تريب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى على النحو الآتي :

1_الريان القطري 3 نقاط

2_الهلال السعودي 1 نقطة

3_بيروزي الإيراني 1 نقطة

4_ الوحدة الإماراتي 0