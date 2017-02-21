بالصور.. “وزارة التجارة” تضبط 20 طن من المواد الغذائية الفاسدة بالرياض

متابعات-فجر :

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، ضبط 20 طن من المواد الغذائية الفاسدة داخل أحد المستودعات في العاصمة الرياض بعد تفاعلها مع بلاغ من مواطن وذلك بالتعاون مع أمانة الرياض والحملة الأمنية المشتركة .

وأوضحت التجارة أن الاستراحة تقع في حي المصانع، وكانت مخصصة كحظائر للأغنام والأبقار وغير صالحة للتخزين بالرياض، وتقوم بتخزين مواد غذائية، واتضح لفريق المداهمة أنهم يقومون بتخزين مواد غذائية مرتجعة وفاسدة، بالإضافة إلى سوء التخزين، ومن ثم يتم تعبئة تلك المواد وتغليفها وإنزالها للسوق من جديد.

وتم خلال المداهمة القبض على العمالة المخالفة وإحالتهم مع صاحب الاستراحة للجهات الأمنية لاتخاذ العقوبات النظامية.