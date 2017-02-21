“الجيش اليمني” يعلن عن مقتل قيادات حوثية شمال غرب صنعاء

متابعات-فجر :

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل قياديين اثنين من الحوثيين في محافظة حجة شمال غرب صنعاء.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن القيادي في جماعة الحوثي، أحمد الجرب، قتل اليوم بغارة جوية لطيران التحالف العربي في جبهة حرض بمحافظة حجة المحاذية للحدود السعودية.

وأضاف المركز، أن القيادي الآخر في جماعة الحوثي، حمود لطف الوشلي، قتل اليوم الثلاثاء أيضاً خلال اشتباكات مع الجيش الوطني بجبهة ميدي، في محافظة حجة، مشيراً إلى أن جثته وصلت إلى ثلاجة مستشفى الجمهوري بمركز المحافظة.

وأشار المركز أن “قتلى وجرحى آخرين من مليشيا الحوثي سقطوا أيضاً بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني أثناء تمشيط مواقع جنوب غرب مدينة ميدي”.