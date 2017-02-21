ووفقا لشركة ” فارما” المنظمة للحملة، التي اعتمدت “عالم خال من فيروس سي” شعارا لها، سيتوجه ميسي فور وصوله إلى مطار القاهرة إلى منطقة الأهرامات على متن مروحية، قبل أن يتجول داخل المنطقة الأثرية برفقة وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار زاهي حواس.

ومن المقرر أن يغرد النجم العالمي لمتابعيه من تحت سفح الأهرامات للدعوة لزيارة مصر والاستمتاع بالسياحة فيها.

ثم يتوجه ميسي إلى أحد الفنادق الكبرى حيث يعقد مؤتمرا صحفيا ويقام حفل، يحضره عدد من المسؤولين ورموز المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يشهد الحفل توقيع 3 قمصان لميسي وبيعها بالمزاد لتصب عوائد البيع لصالح علاج مرضى فيروس سي.

وتهدف حملة ” تور آند كيور” التي يشارك بها “البرغوث” الأرجنتيني إلى الترويج للبرنامج المصري لعلاج فيروس سي، الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية، فضلا عن الترويج للسياحة العلاجية والسياحة بشكل عام في مصر.

وذكرت الشركة المنظمة أن ميسي شارك بالفعل في تصوير الإعلان الترويجي للحملة قبل فترة.

وكانتزيارة ميسي للقاهرة تأجلت مرتين ، الأولى عقب حاث الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، والثانية بسبب خسارة فريقه برشلونه أمام باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.