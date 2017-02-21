“الداخلية البحرينية” : تعلن تفكيك خلايا إرهابية وإحباط مخططاتها

متابعات-فجر :

أعلنت الداخلية البحرينية خلال الفترة من 9 إلى 19 فبراير 2017 تنفيذ عمليات استباقية أمنية ناجحة وأسفرت هذه الجهود عن القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية ، من بينهم 4 نساء، كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم.

ودلت التحريات أن من بين المقبوض عليهم ، “مطلوب واحد” أقر بقتله الملازم أول هشام الحمادي بطلق ناري في البلاد القديم بتاريخ 29 يناير 2017 واثنان متورطان في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات ، كما كشفت المعلومات أن (8) من المقبوض عليهم ، تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.

وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.