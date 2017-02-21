إصابة 4 مقيمين إثر سقوط مقذوفات أطلقتها مليشيا الحوثي على منطقة “نجران”

واس-فجر :

أصيب 4 مقيمين بمقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على نجران، الثلاثاء (21 فبراير 2017).

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالإنابة النقيب عبدالله سعيد آل فارع؛ أن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغًا عن إصابة (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية نتيجة تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران.

وبيّن أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.