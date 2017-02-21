رئيس أذربيجان يعين زوجته نائباً له

متابعات – فجر :

أصدر رئيس أذربيجان إلهام علييف قرارا نشر اليوم الثلاثاء على موقع الرئاسة على الإنترنت بتعيين زوجته مهريبان في منصب النائب الأول له.

ولم يحدد القرار مهام معينة لمهريبان علييف (52 عاما) في المنصب لكن الدستور ينص على أن شاغل هذا المنصب ينوب عن الرئيس في حالة سفره إلى الخارج.

وتقرر مناصب نائب الرئيس والنائب الأول للرئيس وهو منصب أرفع في العام الماضي في استفتاء دستوري فتح الطريق أمام نقل السلطات الرئاسية في حالة عجز الرئيس عن القيام بها.

وتضمن الاستفتاء أيضا زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية الواحدة من خمس سنوات إلى سبع؛ وكان استفتاء سابق قد رفع القيد عن تعدد فترات الرئاسة، ولا يزال منصب نائب الرئيس الآخر شاغرا.