“جوجل” تجهّز تقنية صوت متميزة لهاتفها المقبل

متابعات – فجر :

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة جوجل الأمريكية تجهّز مشروعاً جديداً أطلقت عليه “مشروع فاي”، الذي ستفاجئ به كافة مريديها ومنتظري هواتفها الذكية.

وأشار موقع “إنجادجيت” التكنولوجي إلى أن مصادر عديدة من داخل الشركة كشفت عن أنها تختبر حالياً تقنية جديدة للاتصالات الهاتفية عبر هذا المشروع.

وأوضحت قائلة أن التقنية الجديدة ستسمح باستغلال إمكانيات الجيل الرابع “LTE” في الاتصالات الهاتفية؛ لتوفير جودة أعلى في الصوت، واستهلاك أقل في البيانات وباقات الإنترنت الخاصة بالمستخدم.

وتعمل “جوجل” على تطوير تلك التقنية مع 3 شركاء محتملين، دون أن توضح هوية الشركاء الثلاثة، وستوفر جودة أفضل وأسرع في الاتصالات الهاتفية؛ علاوة على إمكانية نقل البيانات خلال الاتصال الهاتفي بصورة أسرع من ذي قبل، من دون استهلاك باقات الإنترنت أو البطارية الخاصة بهاتفها.

ومن المتوقع أن تدعم “جوجل” تلك التقنية في هاتفها المرتقب، والذي سيكون خليفة لهاتف “غوغل بيكسل”، الذي حقق شعبية كبيرة ومبيعات جيدة.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها تدرس حالياً إمكانية تطوير تلك التقنية لتشمل الاتصالات المرئية، لتوفير مكالمة مرئية عالية الجودة “إتش دي” وباستهلاك أقل للبيانات والبطارية.