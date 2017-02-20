تأكيد تهمتي “الاحتيال” والفساد بين الأفراد في صفقة “نيمار”

متابعات-فجر:

أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية، رفض الاستئناف الذي تقدمت به إدارة نادي برشلونة، لإسقاط تهمتي “الاحتيال” والفساد بين الأفراد، في صفقة “نيمار”، التي أثارت جدلاً واسعًا.

ورفضت الدائرة الجنائية في المحكمة، الطعن المُقدم من النادي الكتلوني، ضد قرار القاضي “خوسيه دي لا ماتا”، الذي أيد من قبل، تهمة “الاحتيال”، لكل مسؤول في برشلونة، كان له دورًا في الصفقة.

وكان التحقيق في هذه القضية، قد بدأ في يونيه عام 2015، عندما طلب صندوق الاستثمار البرازيلي الاضطلاع على تفاصيل عقد انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة، الذي تم منتصف عام 2013.

وبالرغم من حصول صندوق الاستثمار البرازيلي على حصته من المبلغ الذي دفعه برشلونة إلى سانتوس، إلا أن الضجة الكبيرة التي أثيرت حول رسوم الصفقة، جعلت القضاء البرازيلي، يُعيد هو الآخر فتح الملف، خاصة بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المدعى العام الإسباني، أن تكاليف الصفقة بلغت أكثر من 80 مليون يورو وليس 57 كما تقول الأوراق.

وكانت النيابة العامة الإسبانية، قد طالبت بحبس الرئيس الحالي لبرشلونة “ماريا بارتوميو” عامين، والرئيس السابق “ساندرو روسيل”، سبع سنوات، بالإضافة إلى تعويض يُقدر بنحو 22 مليون يورو، بسبب التلاعب في أوراق الصفقة.

وأيضًا، أثبتت التحقيقات، أن رئيس النادي الكتلوني السابق والحالي –الذي كان يعمل نائب الرئيس وقت الصفقة-، قد دفعا للشركة التي يمتلكها نيمار الأب، قرابة الـ10 مليون يورو، كاتفاق مبدئي على ذهاب اللاعب إلى البرسا، والآن.. وبعد رفض المحكمة الوطنية الاستئناف المُقدم من برشلونة.. أصبح روسيل، بارتوميو ووالد نيمار يواجهون شبح الحبس في غضون أسابيع قليلة.. وربما ساعات.