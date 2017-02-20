مواطن يعثر على جثة شخص بجبال مشعر عرفات

متابعات -فجر

تباشر الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، التحقيق بشأن العثور على جثة متحللة تحللا كاملا بجبال مشعر عرفات.

قادت المصادفة مواطنًا لمشاهدة جثة أبلغ مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” بمنطقة مكة المكرمة يوم الجمعة الماضي بأنه عثر على جثة عليها آثار تحلل بأحد جبال مشعر عرفات.

وقد تلقت الجهات الأمنية -ممثلة بشرطة العزيزية -البلاغ على وجه السرعة، وبالانتقال للموقع أكدت مصادر صحة البلاغ؛ إذ وجدت جثة شخص بإحدى الجبال الواقعة بمشعر عرفات.

وافادت مصادر: إن مركز شرطة العزيزية تولى استلام القضية، فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي المعاينة الأولية لتحديد وقت الوفاة، وهوية المتوفى. وقد تم التحفظ على الجثة. ولا تزال التحقيقات جارية لإكمال اللازم حيال القضية”.