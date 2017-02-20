الجيش الباكستاني ينجح في القضاء على أربعة مسلحين من عناصر حركة طالبان

متابعات -فجر

تمكنت قوات الجيش الباكستاني من القضاء على أربعة مسلحين من عناصر حركة طالبان باكستان كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن قوات الجيش نفذت الليلة الماضية عملية مبنية على معلومات استخباراتية في مدينة “تانك” شمال غرب باكستان وتمكنت من القضاء على أربعة مسلحين من عناصر حركة طالبان باكستان.

وبيّن أن القتلى الأربعة كانوا من القيادات الميدانية الوسطى لحركة طالبان ، مشيراً إلى أن قوات الجيش صادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات.