الإطاحة بستة متورطين في مقتل شابٍ بنسيم الرياض

متابعات -فجر

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على ستة سعوديين لتورطهم في قتل شاب عشريني بحي النسيم.

ومن جانبه ،صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه ورد لمركز شرطة النسيم بلاغ أحد الوافدين عن مشاهدته لمشاجرة جماعية وسماعه لطلق ناري.

وتابع أنه جرى انتقال الجهة المختصة على الفور لمسرح الحادث، حيث وجد أحد الأشخاص “سعودي في العقد الثاني من العمر” مصابا بطلق ناري وتم إسعافه بواسطة الهلال الأحمر، إلا انه توفي فور وصوله للمستشفى، وبإجراء الصفة التشريحية له من قبل الطبيب الشرعي، تبين إصابته بعيار ناري أسفل الظهر نافذ وجرح قطعي أعلى الحاجب، وبمعاينة مسرح الحادث من قبل المختصين في الأدلة الجنائية عثر على ظرف فارغ لسلاح من نوع رشاش تم تحريزه ورفع ما وجد به من آثار لفحصها فنياً.

واوضح العقيد الميمان أنه ولأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها، وبفضل من الله فقد تم تحديد الاشتباه في ستة أشخاص سعوديي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر، أشارت الدلائل إلى صلتهم بالحادثة، وبضبطهم ومناقشتهم جميعاً أقروا بإشتراكهم في مشاجرة جماعية مع مجموعة من الأشخاص لخلاف سابق بينهم، نتج عنها إصابة أحد أطراف الشجار بعد قيام أحدهم بإطلاق النار عليه والهرب وإخفاء السلاح المستخدم في الجريمة في منزله “غير مرخص”، وجرى التحفظ على الجناة وتحريز سلاح الجريمة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.