شرطة مكة تضبط مسن تحرش بطفلة أمام أحد المحال التجارية

متابعات -فجر

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة، شخص كبير في السن بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداول يظهر تحرشه بطفلة أمام أحد المحال التجارية بالعاصمة المقدسة.

وابان الفيديو المتداول شخصاً يقف مع طفل وطفلة أمام محل تجاري ويتحدث معهما، قبل أن يمسك الطفلة ويقوم معها بحركات غير أخلاقية.

ومن ناحيته ، أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من الوصول للشخص الذي ظهر في الفيديو وضبطه، بعد جمع المعلومات عن الفيديو المتداول وتحليله.

وأوضح القرشي أنه بسماع أقوال الشخص المضبوط اتضح أنه معتل نفسي وظهرت عليه علامات تدل على ذلك، وتم التحفظ عليه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.