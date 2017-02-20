الأمير “فيصل بن مشعل” يُهنئ “سكري القصيم” بالفوز الآسيوي

متابعات – فجر

أجرى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل اتصالا برئيس نادي التعاون‬ محمد القاسم هنأه خلال والتعاونيين كافة بفوز فريقهم على لوكوموتيف الأوزبكي 1- صفر في افتتاح منافسات في دوري أبطال آسيا مؤكداً متابعته للفريق ووقفته معه.

وكان أمير القصيم قد أجرى اتصال بلاعبي التعاون قبل انطلاق المباراة بغرفة اللاعبين مطالباً اياهم بالظهور المشرف وحصد النقاط.

وعبر القاسم عن سعادته وقال” زادنا كتعاونيون فرحة وقفة ومتابعة أمير القصيم وهذا ليس بغريب عليه، إذ اعتدنا على وقفاته وسؤاله لكل ما من شأنه رفعة رياضة وشباب الوطن”.