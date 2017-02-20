النفط يسجل ارتفاعاً ويتجاوز الـ 56 دولاراً

وكالات – فجر

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث شجع تفاؤل المستثمرين بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج في وضع رهانات قياسية على موجة صعود مستدامة لكن تنامي الإنتاج الأمريكي واستمرار ارتفاع المخزونات كبحا الأسعار.

وختمت العقود الآجلة لبرنت الجلسة على ارتفاع 0.7 بالمئة عند 56.18 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 53.69 دولار في معاملات هزيلة للغاية، ولن تكون هناك تسوية للخام الأمريكي اليوم بسبب عطلة يوم الرؤساء ويحل أجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس غدا الثلاثاء.