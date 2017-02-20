بثنائية.. الأهلي الإماراتي يحصد نقاط مباراته أمام “إستقلال طهران” الإيراني

متابعات – فجر

انتزع فريق الأهلي الإماراتي فوزاً صعباً من ضيفه إستقلال طهران الإيراني 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله ماخيتي ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما تعادل فريق إستقلال طهران بهدف سجله أميد إبراهيمي في الدقيقة 74، قبل أن يسجل ماخيتي ديوب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في البطولة، وظل فريق إستقلال طهران بلا نقاط.