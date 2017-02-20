“الفالح” يدشن غداً محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص في العيينة

واس – فجر

يدشن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح يوم غدٍ بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص في العيينة.

وتعد هذه المحطة أول نموذج تطبيقي صناعي ينفذ بهذه التقنية، بسعة إنتاج 100 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة وبنقاوة عالية جدًا تصل إلى 10 أجزاء من المليون بالإضافة إلى ما ينتج عنها من مياه مبردة بسعة 1 ميجاوات (284 طن تبريد تقريباً).

وتعد هذه التقنية صديقة للبيئة ولا ينتج عنها انبعاثات ضارة، وتتميز بقلة استهلاكها للكهرباء لإنتاج متر مكعب واحد من المياه المحلاة مقارنة بالطرق الأخرى.

يذكر أن محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص هي نتاج مشروع تعاوني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وشركة تقنية المياه المتقدمة، وشركة مداد، ويأتي تنفيذ المشروع ضمن مبادرات المدينة وجهودها الداعمة للصناعة في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 لزيادة المحتوى المحلي التقني كدور رئيسي تقوم به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .