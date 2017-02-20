“سناب شات” تطرح نظارتها الشهيرة “Spectacles” للبيع عبر موقعها الإلكتروني

وكالات – فجر

أعلنت شركة سناب اليوم عن طرح نظارتها الشهيرة (Spectacles) للبيع عبر الموقع الإلكتروني للشركة وذلك بعد 3 أشهر تقريباً من طرح النظارة للبيع لأول مرة.

وكانت النظارة متاحة للشراء عبر آلات Snapbot حيث يتوجب على من يرغب في الشراء مطاردة مكان الآلة والانتظار في طابور طويل للحصول على واحدة لتأتي هذه الخطوة اليوم وتلغي كل هذا العناء.

ويمكنك شراء النظارات بالثلاث ألوان الازرق المرجاني والاحمر والأسود عبر الانترنت وبسعر 129 دولار حيث يمكنك شراء 6 نظارات دفعة واحدة مع التأكيد بأن البيع متاح داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتوصيل من أسبوعين إلى 4 أسابيع.