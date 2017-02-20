“الجبير” يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي في روما ‎

واس – فجر

استقبل دولة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني بقصر رئاسة الوزراء في مدينة روما معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية لجمهورية إيطاليا.

ونقل معالي الوزير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى رئيس وزراء إيطاليا، فيما حمله رئيس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين .

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.