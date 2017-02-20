758 مستثمر تقدموا بخطط انتقالية للمباني التعليمية

متابعات – فجر :

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن تقدم (758) من مستثمري التعليم الأهلي والأجنبي بخطط انتقالية لمباني تعليمية جديدة بعد صدور قرار الوزارة بتاريخ 1437/8/9هـ والقاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مباني غير تعليمية فرصة عامين دراسيين للانتقال لمباني مصممة لأغراض تعليمية، علماً أنه تم الانتقال بعد صدور القرار إلى (37) مبنى تعليمي في كل من الرياض (6), المدينة المنورة (2), الخرج (2), جدة (7)، الحدود الشمالية (8), تبوك (6), ينبع (3), الدوادمي (2),عفيف (1).

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم الافتتاح والترخيص لعدد (68) مدرسة في مباني تعليمية وذلك في المجمعة (1), الشرقية (12), حفر الباطن (1), بيشة (15), جازان (1), صبيا (1)، جدة (5), الرياض (6), ينبع (7), الدوادمي (1), الطائف (5), القصيم (13) .

بينما بلغ عدد المستثمرين الذين قدموا مباني تعليمية ولازالت قيد الإنشاء (133) وذلك في كل من الرياض (8) ,حفر الباطن (1) , بيشة (1), تبوك (16) , جازان (7) , صبيا (1) , نجران (2) , الليث (1) , الأحساء (2) , ينبع (20) حوطة بني تميم (2) ,الباحة (3) , الدوادمي (19),جده (31), الطائف (9) , القصيم (5) , عسير (5) .

وجاءت الخطط الانتقالية من المستثمرين والمستثمرات في كل من الخرج (25) , شقراء (8) , عفيف (8) , المجمعة (2) , مكة المكرمة (41) الطائف (1) , الليث (2) , المدينة المنورة (17) , ينبع (29) , القصيم (15) , البكيرية (10) , عنيزة (10) , الأحساء (17) , حفر الباطن (23) , عسير (29) , بيشة (10) محايل عسير (4) , تبوك (65) , حائل (16) , الحدود الشمالية (16) , جازان (5) نجران (19) , الباحة (9) , الجوف (57) , القريات (1) , جدة (192) , الشرقية (32) الرياض (93), العلا (2) .

وأضافت الوزارة أنه يجري حالياً متابعة بقية المدارس التي لم تتمكن من وضع خطط انتقالية إلى مقرات مصممة لأغراض تعليمية, مؤكدة بأنها ستعمل بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للانتقال إلى مرافق تعليمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الضوابط والإجراءات ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الاشتراطات لمنح تراخيص المدارس الأهلية وإنشاءها على الأراضي الفضاء وذلك من حيث المساحات ومواقف السيارات والمسافة بين المواقع التعليمية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن وزارة التعليم تسعى من خلال التنظيمات التي يشهدها قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلى تجويد العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات بما ينعكس على أدائهم، ويسهم في خلق تعليم مناسب يرتقي إلى مستوى النقلة والتطور التي تعيشها جميع قطاعات الدولة ويحقق المأمول من قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، مشيرا إلى أن استدامة الاستثمار في مجال التعليم الأهلي والأجنبي يتطلب مراعاة وتطبيق الضوابط والشروط والمواصفات التي تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر، كون المستثمر و المستثمرة جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم ومتطلباته نحو تحقيق أهداف مشتركة يجب أن نضعها في سلم أولوياتنا .

وأبان آل فهيد أن المؤشرات التي تحققت بعد صدور قرار إيقاف منح التصاريح حتى الانتقال لمباني تعليمية مناسبة و مهيأة تؤكد حرص الجميع على مضامين الشراكة وتطبيقها وفق ما نص عليه القرار، مشيرا إلى متابعة الوزارة لجميع المراحل التي تمر بها عمليات الانتقال من قبل اللجان العاملة التي تعمل على تقييم مباني المدارس الأهلية والأجنبية في إدارات التعليم من خلال لجان متخصصة في كل إدارة تعليمية لتصنيف المباني تعليمي وغير تعليمي، ومضيفاً أن وكالة التعليم الأهلي تبذل جهودها في تنظيم عمل مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وتسهم أيضاً في تعزيز أدوارها ودعمها قدر المستطاع بما يحقق رسالتها.