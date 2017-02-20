أمير الرياض: مكافحة الفساد أساس في تعزيز التنمية

متابعات – فجر :

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض مؤتمر نزاهة الدولي الثاني اليوم الاثنين.

وقال سموه بالنيابة عن راعي الحفل:”يطيب لي أن أرحب بالضيوف الكرام من الدول الصديقة”، وأكد أن النظام الأساسي للحكم في المملكة أن للأموال العامة حرمتها، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد أساساً في تعزيز التنمية”.

من جهته قال رئيس نزاهة: “يشرفني أن أرفع أسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، لتفضله برعاية مؤتمر نزاهة الدولي الثاني” وأشار إلى أن تبني الدول لحزم من السياسات والبرامج لتحقيق تنمية مستدامة لم يعد كافياً بذاته ما لم يكن هناك حوكمة وشفافية ومساءلة فعّالة، وأضاف “نتطلع جميعاً إلى الاستفادة مما سيتم طرحه في المؤتمر، راجين أن يحقق أهدافه المنشودة، وأن يستمر التعاون الدولي

من جهة أخرى بدء المتحدث الرئيس الأول في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، المهندس علي النعيمي، المستشار بالديوان الملكي كلمته قائلاً “هناك حاجة ماسة إلى مراجعة الأنظمة بشكل دوري لتكون مواكبة للعصر وأكثر فاعلية في مكافحة الفساد، كما أن الحاجة أيضاً تتطلب تأهيل القيادات الشابة لتكون على قدر عالي من الكفاءة والمسؤولية وأكثر قدرة على تعزيز النزاهة والشفافية، فالفساد المالي والإداري هو عدو الحوكمة الأول”.