القحطاني: الدوري بيد الهلال والضغط على منافسيه

متابعات – فجر :

أكد قائد الهلال ياسر القحطاني أن مباريات دوري ابطال آسيا لا تحتاج إلى تحضير نفسي مختلف وقال: “هذه البطولة ليست جديدة علينا، ولو كان الأمر جديد لاحتجنا الى اعداد نفسي مختلف، ولكننا متعودين على المشاركة فيها والأريحية التي نعيش من خلال صدارة الدوري ستعطينا دافع ايجابي لتحقيق أول ثلاث نقاط في المجموعة من مباراة بيروزي غداً، والهلال اعتاد على المنافسة على جميع البطولات، وفي أول مباراة آسيوية سنظهر بالروح العالية والحماس الكبير الذي اكتسبناه من صدارة الدوري”.

وعن إمكانية تأثير تداخل المسابقات مابين مباريات الدوري وبطولة آسيا قال: “تداخل المسابقات لن يؤثر لأننا نشارك كل سنة في آسيا وننافس على كل البطولات كما هي عادة الهلال، وأعتقد أننا مرتاحين نسبيا في الدوري من حيث النقاط، والحسم الآن بيدنا وليس بيد غيرنا واعتقد أن الضغط أخف علينا من الأندية الأخرى لأن الضغط سيكون على منافسينا لأنهم هم من ينتظرون تعثر الهلال وليس العكس، والفرصة بيدنا حاليا لحسمه ونحن نسير بشكل جيد في الدوري وهدفنا الوحيد أن لا ننظر للخلف ونستمر في النظر للأمام”.

وأشاد القحطاني بجمهور الهلال الكبير في عمان وقال: ” ليس غريبا على “الزعيم” هذه الجماهيرية لأنه زعيم نصف الأرض، وبالتأكيد سيكون له جماهير في كل مكان، شكرا لجمهور مسقط وننتظرهم في الاستاد غداً”.