التحلية تنشئ أكبر وحدة تحلية مياه بالعالم بتقنية التقطير متعدد التأثير

متابعات-فجر:

وقع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة مع الشركة العربية وشركة ساساكورا للمياه والطاقة اليابانية عقد إنشاء وحدة تحلية المياه بمحطة الشعيبة بتقنية التقطير متعدد التأثير ( MED ) بطاقة إنتاجية ( 91.200 ) متر مكعّب يومياً من المياه المحلاة وبتكلفة مالية تبلغ (465) مليون ريال ومدة تنفيذ المشروع ستستغرق (20) شهراً.

من جهته أوضح المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن هذه الوحدة تعدّ أكبر وحدة تحلية مياه بهذه التقنية وأعلى كفاءة بالعالم سيتم إنشاؤها بمحطة تحلية الشعيبة بتقنية التقطير متعدد التأثير ووفق أحدث المواصفات الفنية من أجل زيادة الإنتاج للمياه المحلاة من محطات الشعيبة لتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة من بالمياه المحلاة مضيفاً أن المشروع سينفذ بمشاركة جهات عالمية وكذلك مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في الجوانب الفنية للمشروع.

وقال المهندس علي الحازمي أن هذه التقنية تمتلكها المؤسسة بحمد الله وهي ضمن جهود المؤسسة في نقل التقنية وتملك المعرفة لتوطين هذه الصناعة لتصبح المملكة مستقبلاً أحد الدول المصنّعة للمحطات محلياً في ظل ما تتمتع به من كوادر فنية وعلمية قادرة على تحقيق هذه التطلعات.