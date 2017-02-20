مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة عشرة

واس-فجر:

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة عشرة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث ناقش عدداً من الموضوعات على جدول أعماله . وبين معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436 /1437هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى . وقد أكدت اللجنة في توصياتها على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما أكدت على دراسة تنظيم الاعتكاف بشكل عام من حيث سعة المكان وعدم مضايقة المصلين في العشر الأخيرة من رمضان. ودعت في توصيتها الأخيرة إلى دراسة وضع آليات وإجراءات لتنظيم الحجاج والمعتمرين لتقبيل الحجر الأسود بما يحقق الأمن والسلامة والعدالة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أهمية السعي إلى إنشاء جامعة للحرمين الشريفين يكون مركزها الرئيس مكة المكرمة ولها فرع في المدينة المنورة، تواصل من خلالها رسالة معهد الحرم المكي الشريف وتحقق طموحات قاصدي بيت الله الحرام وتخدم المسلمين في مختلف المعمورة وتعزز الوسطية والاعتدال وإبراز صورة الإسلام الناصعة وسماحته الظاهرة وتعلم العلوم الشرعية المؤصلة. فيما طالب أحد الأعضاء إيجاد أوقاف تناسب إنشاء الجامعة على أن تتوفر للجامعة الاستقلالية المالية والإدارية. وفي موضوع آخر تساءل أحد الأعضاء عن قدرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على استيعاب الأعداد المستهدفة في رؤية المملكة 2030 من الحجاج والمعتمرين في ظل المعوقات التي تواجهها وحددتها في تقريرها. فيما اقترح آخر تعليب مياه زمزم بدلاً من توزيعها في حافظات تنتشر في جنبات المسجد الحرام والمسجد النبوي ورأى أنها أفضل صحياً. وطالب أحد الأعضاء بإنشاء ممر علوي في المسجد النبوي لتمكين النساء من زيارة الروضة الشريفة دون مضايقة المصلين، فيما طالب آخر بمعلومات عن ما تم في شأن الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وخطتها الاستراتيجية، كما طالب أحد الأعضاء بمؤشرات لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها الرئاسة لجمهورها المستهدف. وقد وافق المجلس-في نهاية المداخلات- على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى ومن أبرز ما دعت له اللجنة في توصياتها حصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية ) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياج الوزارة وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم. وطالبت اللجنة في توصية أخرى وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030 ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني 2020 وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي.