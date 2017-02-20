لأول مرة منذ 118 عام برشلونة يبدأ بلاعب اسباني واحد

متابعات-فجر:

شهدت مباراة برشلونة أمام ليجانيس على ملعب الأول “كامب نو” والتي انتهت بانتصار أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، واقعة هي الأولى في تاريخ النادي الكتلوني في الدوري الإسباني.

حيث بدأ برشلونة المباراة لأول مرة في تاريخه (118 عامًا، 4250 مباراة) بلاعب إسباني واحد في تشكيلته الأساسية، إلى جانب 10 لاعبين أجانب.

اللاعب الإسباني الوحيد كان سيرجي روبيرتو، الذي تسبب في هدف التعادل الذي أحرزه ليجانيس، بعدما فضل المدرب لويس إنريكي إراحة عناصره الأساسية من اللاعبين الإسبان كجيرارد بيكيه، جوردي ألبا وأندريس إنييستا.