جزر الكناري أفضل جزر لقضاء شهر العسل

متابعات-فجر:

قبالة الساحل الشمالي الغربي لقارة افريقيا، تقع جزر الكناري الإسبانية ذات الطبيعة والسحر الذي يأسر السائحين من كل حدب وصوب، وليس من المستغرب أن تصنف هذه الجزر دوما ضمن الأفضل والأجمل، ناهيك عن كونها أيضا ضمن الأكثر رومانسية على مستوى العالم، ولذلك فإن قضاء شهر العسل في جزر الكناري طبيعة ومذاق خاص احرصا على اكتشافه لتعودا بذكريات لا تمحى.

تتمتع جزر الكناري بالأجواء الرائعة وأشعة الشمس المشرقة على مدار العام، إذ تتراوح درجات الحرارة في فصل الصيف 30 درجة مئوية وتنخفض إلى 18 درجة مئوية في فصل الشتاء، ويكون الطقس في أفضل حالاته خلال الربيع والخريف.

تتمتع جزر الكناري بمجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات الصحية الفاخرة والتي تم تصميمها بشكل يضمن لك الاسترخاء، بما في ذلك مراكز أحوض الاستحمام الساخنة، وغرف البخار الرائعة، خصوصا في جزيرة غران كناريا.

كما تقع حديقة غاراجوناري الوطنية في قلب جزيرة لا غوميرا، المدرجة منذ عام 1986 ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وهي التي تضم مجموعة من الغابات الرائعة، التي تمكنكما في يوم صاف من رؤية لا بالما، تينيريفي وغران كناريا من أعلى نقطة في الحديقة، مع استنشاق الهواء الرطب المعطر برائحة الخضرة واكتشاف الشلالات الخفية في رحلة مثالية لقضاء يوم رومانسي.