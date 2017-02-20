نجاح عملية تثبيت لفقرات الظهر لمريض ستيني بحفر الباطن

متابعات -فجر

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى حفر الباطن المركزي من تثبيت فقرات أسفل الظهر لمريض يبلغ من العمر (64) عاماً .

تفصيلا ، كان المريض قد راجع العيادة في المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة أسفل الظهر مع صعوبة الوقوف والحركة, حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للمريض وتبين وجود تضيق حاد في العمود الفقري على مستوى الفقرات القطنية الرابعة والخامسة مع حشر للقناة الشوكية السفلى مما يستدعي تدخل جراحي.

وتم إجراء العملية الجراحية للمريض خلال ساعتين جرى خلالها توسيع القناة الشوكية مع تثبيت الفقرات العجزية الأولى والقطنية الرابعة والخامسة، وبفضل الله زالت جميع الآلام التي كان يعاني منها المريض وسيبدأ الحركة بعد اليوم الخامس من العملية دون أي قيود بفضل الله.