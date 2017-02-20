ضبط وافدين تورطا في تحويل مبالغ مالية ضخمة بطرق غير مشروعة بالرياض

متابعين -فجر

ضبطت شرطة منطقة الرياض وافدين من الجنسية البنغلاديشية يعملان في محل تموينات بحي البطحاء بالرياض، وذلك لإدارتهما عمليات جمع وتحويل مبالغ نقدية كبيرة لخارج المملكة بطريقة غير مشروعة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة أنه في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال والتحويلات غير المشروعة توفرت معلومات عن تورط الوافدين، وهما في العقد الرابع من العمر.

وتابع أنه بعد البحث والتحقق تم ضبطهما، حيث عثر بحوزتهما على 16 دفتراً لتسجيل بيانات التحويل، ودفاتر أخرى لتسجيل بيانات المستلمين خارج البلاد.

واردف أنه تم ضبط دفتر شيكات لبنك أجنبي بحوزتهما يستخدم كضمان لتحويل المبالغ الكبيرة، وأكثر من 26 ألف ريال سعودي، إضافة لعدد 706 بطاقات شحن دولية ممنوعة، مبيناً إلى أنهما أقرا بما نسب إليهما، وعليه تم إيقافهما وتحريز المضبوطات، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.