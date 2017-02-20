أمانة نجران تنفذ حملات تفتيشية على المطابخ والمطاعم

متابعات -فجر

تمكنت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، من تنفيذحملات تفتيشية على المطاعم، ضمن جهودها للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة نجران ومدى استيفاءها للاشتراطات الصحية.

وبين مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أن الفرق الرقابية أغلقت أحد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية بحي العريسة، مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية، لعدم سلامة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة، إضافة إلى عدم التقيد بالزي الرسمي.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، حرص الأمانة على مراقبة جميع الأنشطة ذات العلاقة بالصحة وفق الزيارات المجدولة لضمان سلامة الإجراءات الصحية ، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم الطوارئ 940.