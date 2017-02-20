جامعة الملك سعود تطلق نظاماً إلكترونيا للترقية إلى محاضر

متابعات -فجر

أطلقت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الملك سعود بالتعاون مع عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات نظاماً إلكترونياً جديداً خاصاً بإنهاء إجراءات الترقية من معيد إلى محاضر كبديل عن النظام المستخدم سابقاً في التقديم على الترقية.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين، جميع المعيدين والمعيدات سواءً الذين سبق أن تقدموا بطلب الترقية أو المتقدمين الجدد بالتقديم على الترقية من خلال الدخول على بوابة الجامعة https://e.ksu.edu.sa واختيار أيقونة الخدمات

الأكاديمية، ثم اختيار أيقونة ترقية معيد إلى محاضر؛ مبينًا أن التقديم مستمر حتى يوم الأحد 6 / 6 / 1438هـ.