القبض على3 وافدين يروجون «مواد جنسية» بجازان

متابعات -فجر

تمكنت شرطة محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان، من القبض على ثلاثة وافدين من جنسية آسيوية يعملون بأحد محلات تغيير الكفرات، أثناء ترويجهم لمواد وعقاقير جنسية.

وتمت مداهمة سكن أحدهم ويدعي أنه طبيب رغم قدومه بتأشيرة سائق، وعثر على مساحيق وحبوب مختلفة وأعشاب في إحدى الغرف، وتم ضبط مساعديه في غرفة أخرى وعثر بحوزتهم على «مادة الحشيش»، وتم تحريز المضبوطات وتسليم الأشخاص لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

وقامت صحة جازان بالتحذير من الحصول على الأدوية من غير مصادرها الأساسية وبدون وصفة طبية، منوهة إلى أن ذلك قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة للغاية، ودعت إلى إبلاغ الجهات المعنية عن أي ممارسات من هذا النوع.